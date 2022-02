Cogitado como substituto do gás russo na Europa, Catar alerta: 'quase impossível' atender a demanda

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Catar foi abordado pelos Estados Unidos para redirecionar o fornecimento de gás natural liquefeito para a Europa, caso as sanções afetem o fluxo de gás russo ao continente.

Nem o Catar e nem qualquer outro país tem capacidade para substituir o fornecimento de gás russo à Europa por gás natural liquefeito (GNL) em caso de interrupção devido a um conflito entre na Ucrânia, disse o ministro da Energia do Catar nesta terça-feira (22).

"A Rússia oferece quase 40% do fornecimento de gás para a Europa. Não há um único país que possa substituir esse tipo de volume, não há capacidade para fazer isso a partir do GNL", afirmou Saad al-Kaabi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A maior parte do GNL está vinculada a contratos de longo prazo e destinos muito claros. Então, substituir essa soma de volume tão rapidamente é quase impossível", declarou, segundo informações do South China Morning Post.

O Catar, um dos maiores produtores de GNL do mundo, foi recentemente abordado pelos Estados Unidos para redirecionar o fornecimento de gás para a Europa, caso a Rússia ataque a Ucrânia e os Estados Unidos imponham sanções a Moscou.

A maior parte de seus volumes está bloqueado em contratos de longo prazo, principalmente para compradores asiáticos, embora o país também envie cargas para a Europa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No domingo (20), a empresa estatal russa Gazprom afirmou que a União Europeia (UE) consumiu mais de 95% do gás que armazenou no verão passado.

As instalações subterrâneas de armazenamento de gás (UGS) na Europa estavam 95,3% vazias em 17 de fevereiro, disse a estatal de energia da Rússia e exportadora de gás, a Gazprom.

Citando informações da Gas Infrastructure Europe, a Gazprom informou que a Europa agora tem apenas 4,7% de suas reservas de gás para o restante da temporada de inverno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: