Com 34 casos de coronavírus, EUA se preparam para eventual pandemia

247 - Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA confirmaram nesta sexta-feira (21) que há 34 casos de infectados com o covid-19 em todo o país, e se preparam para uma possível pandemia.

As autoridades sanitárias estão se preparando para uma possível disseminação do novo coronavírus no território dos EUA, o que implicaria o fechamento temporário de escolas e empresas para conter a doença.

Leia reportagem completa no Russia Today