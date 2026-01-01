Com a mão sobre o Alcorão, Zohran Mamdani toma posse em Nova York

247 - Com a mão esquerda apoiada sobre dois exemplares do Alcorão e a direita erguida para o juramento, Zohran Mamdani tomou posse como o 112º prefeito da cidade de Nova York nos primeiros minutos de 1º de janeiro de 2026, tornando-se o primeiro muçulmano a comandar a maior metrópole dos Estados Unidos. A cerimônia, breve e reservada, ocorreu pouco depois da meia-noite, em uma estação de metrô histórica e desativada, no subsolo de Manhattan.

Segundo relato do jornal The New York Times, a posse coincidiu com a descida da bola de Ano Novo na Times Square e marcou o ponto culminante de uma ascensão política acelerada. Aos 34 anos, Mamdani não apenas é o prefeito mais jovem da história da cidade, como também o primeiro nascido na África — ele veio ao mundo em Uganda — e o primeiro de origem sul-asiática a ocupar o cargo.

Quatro minutos antes da meia-noite, Mamdani chegou à antiga estação Old City Hall acompanhado da esposa, Rama Duwaji, e da procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, responsável por conduzir o juramento. O cenário, apesar de mal iluminado e coberto pelo desgaste do tempo, preservava o caráter monumental da estação inaugurada em 1904, com arcos ornamentados e tetos abobadados.

Após uma contagem regressiva improvisada e cumprimentos de “Feliz Ano Novo”, Mamdani colocou a mão esquerda sobre dois Alcorões — um pertencente a seu avô e outro que foi de Arturo Schomburg, escritor e historiador negro — enquanto recitava o juramento de posse. “Parabéns, Sr. Prefeito”, disse Letitia James ao final, sob aplausos dos presentes.

Encerrado o juramento, o novo prefeito cumpriu o ritual administrativo: entregou US$ 9 em dinheiro ao secretário municipal, Michael McSweeney, valor exigido de todos os funcionários públicos empossados, e assinou o livro oficial de registros, encadernado em couro, que atesta a validade de sua assinatura em documentos da cidade. Toda a cerimônia durou cerca de dez minutos e reuniu aproximadamente 20 pessoas, entre familiares, aliados e jornalistas.

A escolha do local não foi casual. Mamdani afirmou, após a meia-noite, que a antiga estação representa “um testemunho da importância do transporte público, da vitalidade, da saúde e do legado de nossa cidade”. Defensor histórico da mobilidade urbana, ele anunciou em seguida o nome de Michael Flynn como novo comissário do Departamento de Transportes de Nova York, convidando-o a permanecer ao seu lado naquele momento simbólico.

Entre os familiares presentes estava a mãe do prefeito, a cineasta Mira Nair, que resumiu o significado do instante. “Ele liderou pessoas desde que pôde, eu acho, então não parece algo repentino, parece estar no fluxo natural das coisas”, disse ela após a cerimônia. “Mas isso foi inimaginável, e eu acho muito bonito.”

A posse privada antecedeu a cerimônia pública marcada para a tarde do mesmo dia, nos degraus da Prefeitura, com expectativa de dezenas de milhares de pessoas. Nela, o senador Bernie Sanders administrará um juramento simbólico e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez fará o discurso de abertura, consolidando a projeção nacional de um prefeito que chega ao cargo cercado de simbolismo, expectativas e desafios monumentais.