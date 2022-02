Com a Rússia, não temos direito de perder ou até mesmo duvidar de nossa vitória, diz Donetsk

Apoie o 247

Sputnik - Denis Pushilin, líder da República Popular de Donetsk, afirmou que com a Rússia a república não tem o direito de perder ou duvidar da vitória.

Nós vemos que o inimigo é agressivo e pode a qualquer momento realizar uma ofensiva, declarou.

Além disso, Pushilin afirmou que as tropas russas têm o direito de estar em Donetsk conforme o acordo de cooperação.

Ele também ressaltou que a questão das fronteiras de Donetsk e Lugansk pode ser resolvida por si mesma, e talvez de maneira pacífica.

De acordo com Pushilin, para chegar a um acordo pacífico com Kiev, primeiro é preciso dialogar.

"Claro que para haver a possibilidade de uma solução pacífica é preciso apenas dialogar. Esta é a primeira coisa, para começar", declarou.

O líder de Donetsk voltou a enfatizar que a república valoriza a paz como ninguém, pois todos sabem o que é uma guerra.

A mobilização em Donetsk é realizada pela paz, para que o inimigo veja o que será necessário enfrentar e não atravessar o limite.

De acordo com o líder da república, diariamente são detectadas células terroristas e grupos de sabotagem no território de Donetsk.

Contudo, ele afirma que a república usará qualquer oportunidade para a paz, porém, resta saber se essa chance existe.

A situação em Donbass se agravou na última semana, com as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk relatando bombardeios por parte das Forças Armadas da Ucrânia, levando à evacuação temporária de civis para a região de Rostov, na Rússia. Denis Pushilin, líder da República Popular de Donetsk, anunciou que Zelensky, presidente ucraniano, pode em breve ordenar uma ofensiva. No sábado (19), as duas regiões solicitaram a Vladimir Putin, presidente da Rússia, que reconhecesse sua independência.

Na segunda-feira (21), após uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança russo, Putin anunciou o início do processo do reconhecimento da independência das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, dizendo que aqueles que escolheram o derramamento de sangue, violência e a anarquia não reconhecem nenhuma outra solução para Donbass exceto a via militar.

Na terça-feira (22), o presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou reconheceu a independência das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk porque Kiev tem publicamente declarado que não tinha intenção de cumprir os acordos de Minsk.

