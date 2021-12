Com foco nas eleições, extrema direita francesa inventa fake news sobre Brigitte Macron ser mulher trans

A extrema direita francesa iniciou uma campanha de fake news contra a esposa do presidente Emmanuel Macron, Brigitte Macron edit

Apoie o 247

ICL

247 - A extrema direita francesa, que conta com dois representantes para as eleições presidenciais de 2022, Marine LePen e Éric Zemmour, iniciou uma campanha de fake news contra a esposa do presidente Emmanuel Macron, Brigitte Macron.

Como parte da campanha contra Macron, a extrema direita alega que Brigitte é, na realidade, um homem chamado Jean-Michel Trogneux que teria mudado de gênero e de nome. Em outras palavras, seria uma mulher transexual.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE