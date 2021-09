Com participação de Xi e Putin, reúne-se nesta sexta-feira a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, participa da 21ª reunião do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e de uma cúpula conjunta dos líderes do bloco e dos Estados membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva sobre a questão do Afeganistão, nesta sexta-feira (17).

Analistas do cenário regional da Ásia Central dizem que a China pode contribuir para aumentar a cooperação com outras potências regionais influentes, incluindo a Rússia, na questão afegã.

O Ministério das Relações Exteriores da China aplaudiu na quinta-feira (16) as realizações frutíferas da OCX em seu 20º aniversário, chamando o sistema de um modelo inovador para promover a cooperação regional e a prosperidade comum.

PUBLICIDADE

O Ministério das Relações Exteriores disse que Xi e outros líderes resumirão a experiência bem-sucedida da OCX e trocarão idéias sobre a cooperação no bloco e os principais assuntos internacionais e regionais.

Foi estabelecido o Grupo de Contato OCX-Afeganistão para trazer o Afeganistão para mais perto da organização, considerando que o país é um membro observador do grupo e está interessado em se tornar um membro pleno, assinala o Global Times.

PUBLICIDADE