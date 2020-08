Com pneu furado na volta final, Hamilton vence e abre vantagem no Mundial da F1

Com pneu furando na última volta, o piloto britânico Lewis Hamilton dominou o GP da Grã-Bretanha e conquistou a terceira vitória consecutiva na temporada de Fórmula 1 edit

247 - Com pneu furado na última volta, o corredor britânico Lewis Hamilton dominou o GP da Grã-Bretanha e conquistou neste domingo (2), em Silverstone, a terceira vitória consecutiva na temporada de Fórmula 1. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

Com a vitória, Hamilton conseguiu abrir vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Com 88 pontos, ele tem 30 de diferença para seu companheiro de Mercedes Valtteri Bottas. O finlandês chegou a tentar uma aproximação, mas não representou uma preocupação de fato a liderança de Hamilton.

