Com primeiro-ministro de Cabo Verde, Lula destaca importância de parcerias com a África

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em Brasília o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, em sua primeira visita ao Brasil e na primeira visita de um chefe de Estado africano desde a posse.

Durante a reunião, o presidente destacou a importância de parcerias com a África, especialmente na educação e no meio ambiente, e falou sobre a prioridade do Brasil em fortalecer o relacionamento com os países africanos lusófonos.

Cabo Verde é um dos países insulares que tendem a ser mais prejudicados com o aumento do nível dos oceanos, e Lula ressaltou a importância do combate às mudanças climáticas.

A Universidade de Cabo Verde, que foi aberta em 2004 com apoio do Ministério da Educação brasileiro, foi lembrada como uma importante contribuição do Brasil à educação do país africano.

Lula também anunciou que participará da cúpula da CPLP em São Tomé e Príncipe e da cúpula de chefes de estado do BRICS na África do Sul.

