Com queda de quase 3 milhões, população da China encolhe pelo segundo ano seguido

247 - De acordo com dados divulgados pelo governo chinês nesta quarta-feira (17), a população da China caiu pelo segundo ano consecutivo em 2023. Com isso, o número de habitantes da China sofreu uma queda de 2,75 milhões. As informações são do portal G1.

A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Entre as razões para a redução populacional está a queda na taxa de natalidade e a onda de mortes provocadas pela Covid-19. Em relação à taxa de natalidade, o índice vem caindo há décadas devido a uma política que instituiu que casais poderiam ter apenas um filho, entre 1980 e 2015. Em 2016, a lei passou a permitir até dois filhos e, em 2021, três filhos.

