Com reeleição em risco, Trump agora defende distanciamento social e máscaras para frear Covid-19

247 - Em queda nas pesquisas na disputa pela reeleição, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu mudar o discurso e defender o distanciamento social e o uso de máscaras, chegando até a aconselhar os cidadãos a evitar lugares lotados, para frear a disseminação da Covid-19 no país.

Em um evento na tarde desta quinta-feira (30), Trump pediu que os americanos que se recuperaram da doença doem plasma.

Com a economia dos EUA desabando e sua chance de reeleição praticamente reduzida a pó, Donald Trump demonstra desespero e usou as redes sociais para tentar deslegitimar o processo eleitoral. Afirmou que 2020 terá a eleição "mais imprecisa e fraudulenta da história" e defendeu "adiar a eleição até que as pessoas possam votar de maneira adequada".

