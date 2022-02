Com tropas russas às portas de Kiev, Ucrânia remove restrição de idade para se juntar ao exército

“Você só precisa de um passaporte e um código de identificação em você. Sem restrições de idade", diz uma postagem do general de brigada Yuri Galushkin edit

Apoie o 247

ICL

Do site RT - Ucrânia removeu as restrições de idade e simplificou seus procedimentos para os cidadãos se juntarem às forças armadas, disse o ministro da Defesa do país, Alexey Reznikov, nesta sexta-feira.

“Decidi, de acordo com o comandante da defesa territorial das Forças Armadas da Ucrânia, general de brigada Yuri Galushkin, envolver na defesa territorial os patriotas com mais de 60 anos”, disse Reznikov em um post no Facebook, dizendo que se aplicava a cidadãos que estão “moral e fisicamente prontos para resistir e derrotar o inimigo”.

Em um post separado, o general de brigada Yuri Galushkin disse que a Ucrânia “precisa de todos hoje” e que todos os procedimentos para ingressar no exército foram simplificados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Você só precisa de um passaporte e um código de identificação em você. Sem restrições de idade. Se tiver problemas no terreno, consulte este comunicado oficial”, escreveu .

Apenas cidadãos com idade entre 18 e 60 anos eram anteriormente elegíveis para ingressar no exército.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma “operação militar especial” nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, que viu os militares russos atacarem instalações militares ucranianas. Putin disse que a operação visava a desmilitarização e “desnazificação” da Ucrânia.

Os EUA, a OTAN e seus aliados introduziram sanções contra indústrias russas e funcionários do governo em resposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: