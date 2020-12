Com uma morte a cada 33 segundos, EUA vivem sua pior semana desde o início da pandemia

247 - Os Estados Unidos acabam de viver sua semana mais trágica desde que a pandemia do coronavírus estourou. De acordo com uma estimativa da Reuters, entre 14 e 20 de dezembro, a Covid-19 ceifou a vida de mais de 18 mil cidadãos estadunidenses americanos, o que significa uma morte a cada 33 segundos.

Com esses números, a taxa de mortalidade de covid-19 nos Estados Unidos atinge outro pico, ultrapassando as estatísticas da semana anterior em 6,7%.

Apesar das recomendações de especialistas médicos para não viajar durante a época de Natal, os aeroportos dos EUA contabilizaram cerca de 3,2 milhões de passageiros nesta sexta-feira e durante o fim de semana.

Esses dados alimentam as preocupações das autoridades de saúde sobre a chegada de mais uma onda de infecções após as reuniões que ocorrerão durante as férias de inverno. Embora o fornecimento de duas das vacinas contra o coronavírus tenha começado no país, pode levar meses até que os medicamentos cheguem à maioria da população, observa a agência.

Além das 18.000 mortes, quase 1,5 milhão de novas infecções foram identificadas na semana passada. A maioria deles foi relatada nos estados de Tennessee, Califórnia e Rhode Island. Em termos de mortalidade per capita, os territórios mais afetados foram Iowa, Dakota do Sul e Rhode Island.

Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado pela pandemia em escala global. De acordo com os últimos dados da Universidade Johns Hopkins, o país norte-americano já registrou 18.034.214 infecções e 319.363 casos fatais desde o início da pandemia, informa o RT.

