Comandante do Hezbollah é morto em ataque israelense no sul do Líbano

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um comandante de campo do movimento Hezbollah do Líbano foi morto durante um ataque aéreo israelense no sul do Líbano, informou a Sky News Arabia nesta segunda-feira (8).

A emissora relatou que o ataque aéreo israelense matou Wissam al-Tawil, também conhecido como Jawad, — um dos comandantes da brigada de elite Radwan.

continua após o anúncio

Mais tarde no mesmo dia, o movimento libanês confirmou os relatos da mídia, dizendo que seu comandante sênior estava dentro de um carro no momento de sua morte.

"Com o maior orgulho e honra, a resistência islâmica lamenta o mártir, comandante dos combatentes pela fé de Wissam Hassan Tawil, 'al-Hajj Jawad', da cidade de Kherbet Selem no sul do Líbano, que alcançou o martírio", acrescentou o movimento em um comunicado.

continua após o anúncio

A situação no sul do Líbano se deteriorou após o início da guerra de Israel contra a Palestina. O exército israelense e os combatentes do Hezbollah, que apoiam os militantes palestinos do Hamas, regularmente trocam tiros em áreas ao longo da fronteira.

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em quase três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo. (Com informações da Sputnik).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: