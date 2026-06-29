Comandante dos EUA visita o Líbano para discutir acordo que prevê desarmamento do Hezbollah

247 - O comandante do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, esteve no Líbano na última sexta-feira (26) para discutir a implementação do acordo firmado recentemente entre Estados Unidos, Israel e o governo libanês. As informações foram divulgadas originalmente pelo Metrópoles.

Durante a visita, Cooper se reuniu com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, o comandante das Forças Armadas Libanesas, Rodolphe Haykal, e integrantes da alta cúpula militar do país. Segundo comunicado do Centcom, os encontros tiveram como objetivo discutir "o caminho a seguir na implementação" do acordo assinado na semana passada, em Washington.

O entendimento firmado entre os três países estabelece uma série de medidas voltadas à estabilização da região. Entre os principais pontos estão a desmilitarização de grupos armados que atuam em território libanês, incluindo o Hezbollah, a retirada de tropas das Forças de Defesa de Israel (FDI) do sul do Líbano e a ampliação do controle territorial pelo Estado libanês.

Além dessas medidas, o acordo prevê a participação ativa dos Estados Unidos no processo de implementação, em conjunto com parceiros internacionais, especialmente países árabes. Até o momento, porém, ainda não foram detalhadas quais ações concretas os norte-americanos deverão desempenhar para viabilizar o desarmamento dos grupos armados.

O Hezbollah, principal força político-militar xiita do Líbano, rejeitou o acordo firmado entre Washington, Jerusalém e Beirute. O grupo afirmou não reconhecer o entendimento, destacando que não participou das negociações que resultaram no documento e também se opõe à proposta de desarmamento.

Apesar da resistência do Hezbollah, o presidente libanês, Joseph Aoun, reafirmou durante o encontro com Brad Cooper o compromisso do governo em avançar na implementação do pacto. Segundo o chefe de Estado, o objetivo é fortalecer a presença institucional do país em toda a região de fronteira.

Aoun declarou estar disposto a ampliar a autoridade do Estado libanês "por meio de suas forças armadas, até a fronteira sul internacionalmente reconhecida". Essa área permanece como um dos principais focos de tensão no Oriente Médio, concentrando operações tanto do Hezbollah quanto das Forças de Defesa de Israel.

A visita do comandante do Centcom ocorre em um momento de intensos esforços diplomáticos para reduzir as tensões na fronteira entre Líbano e Israel. O sucesso da implementação do acordo dependerá, entre outros fatores, da capacidade das autoridades libanesas de ampliar o controle estatal sobre a região e da adesão dos diferentes atores envolvidos ao processo negociado.