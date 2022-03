Comandante russo é morto por seus próprios soldados após pesadas perdas na Ucrânia, diz mídia (vídeo)

Apoie o 247

247 - O comandante de uma brigada motorizada russa foi morto pelos seus próprios soldados em função das graves perdas sofridas pela unidade durante os combates na Ucrânia, diz o jornal britânico Daily Mail. Segundo o periódico, o coronel russo Yuri Medvedev, da 37ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, teria sido atropelado deliberadamente por um soldado que dirigia um tanque.

"O comandante da brigada foi morto por suas próprias tropas, acreditamos, como consequência da escala de perdas sofridas por sua brigada", disse um oficial, de acordo com o veículo de comunicação.

A confirmação veio depois da divulgação de imagens feitas por combatentes chechenos pró-Rússia que supostamente mostram Medvedev sendo colocado em uma maca após sofrer ferimentos graves nas pernas. Nesta sexta-feira (25), as forças de defesa ucranianas também afirmaram terem matado um tenente-general que comandava o 49º Exército de Armas Combinadas da Rússia.

Também nesta sexta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que 1.351 soldados morreram lutando na Ucrânia desde o início do que Moscou chama de "operação especial" e que outros 3.825 teriam sido feridos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), porém, estima que as baixas russas foram bem maiores, variando entre 7 mil e 15 mil soldados mortos nos combates travados contra as tropas ucranianas.

