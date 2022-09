Começa nesta quinta-feira a Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai

Apoie o 247

247 - A cúpula de chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) será realizada nesta quinta (15) e sexta-feira, na cidade de Samarcanda, no Uzbequistão, sob a presidência de Shavkat Mirziyoye, chefe de estado do país centroasiático.

A importância deste encontro é ainda maior por ser a primeira após a intervenção das tropas de manutenção da paz da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) no Cazaquistão, em janeiro de 2022 e o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

A cúpula ocorre no contexto de uma situação internacional marcada por graves crises políticas, econômicas e sociais.

Nesse quadro, as atenções dos chefes de Estado se concentram no apoio ao posicionamento da SCO de promover “o surgimento de uma ordem mundial multipolar justa, baseada nos princípios universalmente reconhecidos do direito internacional, no multilateralismo, bem como na igualdade do acesso à segurança compartilhada, indivisível, inclusiva e sustentável” e de condenar como inaceitáveis as tentativas de alguns países de “tentar garantir a própria segurança à custa da segurança de outros países”.

