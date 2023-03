Comissão da ONU acusa Rússia de cometer crimes de guerra na Ucrânia

Apoie o 247

247 - A Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Ucrânia divulgou um relatório acusando as autoridades russas de cometerem numerosas violações do direito humanitário internacional durante a operação militar especial na Ucrânia, "além de uma ampla gama de crimes de guerra".

O documento acusa as tropas russas dos seguintes crimes: ataques a civis e infraestrutura relacionada à energia, assassinatos intencionais, confinamento ilegal, tortura, estupro e outras violências sexuais e deportações de crianças. A comissão visitou 56 localidades e entrevistou 348 mulheres e 247 homens.

O relatório da comissão também afirmou que o governo ucraniano era "provavelmente responsável" por violações "em um número limitado de casos".

O grupo foi estabelecido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em março de 2022 para investigar alegadas violações dos direitos humanos e crimes de guerra cometidos durante as hostilidades. Erik Mose, da Noruega, Jasminka Dzumhur, da Bósnia e Herzegovina, e Pablo de Greiff, da Colômbia, foram nomeados como membros independentes da comissão, com Mose atuando como presidente.

A Rússia examinará o relatório, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, na quinta-feira.

"Portanto, certamente comentaremos sobre este [relatório], tanto para o nosso público quanto para nós mesmos. Do ponto de vista do processo histórico, é claro que o examinaremos novamente, mas você pode entrar em polêmica apenas com aqueles que o ouvem, com aqueles que se engajam não na falsificação, mas na busca real pela verdade", disse ela em uma coletiva de imprensa.

A Rússia tem consistentemente rejeitado acusações de cometer crimes de guerra e violações do direito humanitário internacional na Ucrânia, afirmando que os órgãos internacionais têm em grande parte ignorado relatórios regulares sobre os crimes de guerra ucranianos em Donbas e atrocidades cometidas por soldados ucranianos.

A comissão da ONU não encontrou evidências de genocídio contra a população de etnia russa no Leste da Ucrânia, disse Mose, presidente do grupo.

"A comissão documentou um pequeno número de violações cometidas pelas forças armadas ucranianas, incluindo ataques provavelmente indiscriminados e dois incidentes que se qualificam como crimes de guerra", também dizia o relatório.

