Comissão eleitoral confirma vitória da centro-esquerda na eleição alemã

Sputnik – O Partido Social-Democrata (SPD) alemão, de centro-esquerda, conquistou o maior número de votos nas eleições federais da Alemanha, segundo o Bundeswahlleiter, um alto cargo responsável por supervisionar as eleições federais.

De acordo com a Comissão Eleitoral Federal, o SPD obteve uma vitória estreita sobre a União Democrata-Cristã (CDU, na sigla em alemão), um partido conservador de centro-direita apoiado pela chanceler Angela Merkel.

A Comissão Eleitoral Federal indicou que o SPD obteve 25,7% dos votos, seguido pelo bloco CDU/CSU, com 24,1% e o partido Os Verdes, com 14,8% dos votos, após a contagem de todos os 299 distritos eleitorais da Alemanha.

As eleições gerais decidiram a composição do 20º Bundestag, câmara baixa do parlamento da Alemanha, que escolherá o chanceler que, ao ser oficialmente aprovado pelo presidente, formará um novo governo.

A votação é realizada em duas etapas. Na primeira votação o eleitor escolhe um candidato em cada distrito eleitoral uninominal; na segunda votação o eleitor escolhe um partido.

De acordo com a Comissão Eleitoral alemã, o número de deputados da nova composição do parlamento subirá para 735 e terá seis partidos representados.

O maior grupo parlamentar será formado pelo Partido Social-Democrata (SPD), com 206 assentos, enquanto a União Democrata-Cristã (CDU) terá 196, o partido Os Verdes terá 118, o Partido Liberal Democrata (FDP) contará com 92 e a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, com 83 assentos.

Já o Partido de Esquerda não ultrapassou a barreira de 5%, contudo recebeu três mandatos diretos. Segundo a lei, obtém o direito de formar bancada parlamentar, correspondente a 4,9% dos assentos, ou seja, 39.

Um total de 299 assentos é preenchido pelos candidatos que vencerem nas circunscrições eleitorais uninominais. O restante será distribuído entre os partidos que superaram o limiar de 5%.

O Bundestag tem oficialmente 598 assentos, embora esse número possa variar devido ao sistema eleitoral. A anterior composição do parlamento tinha 709 deputados.

