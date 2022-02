Comissão Europeia e outros governos concordam em banir Rússia do sistema financeiro internacional Swift

Apoie o 247

247 - Em um comunicado conjunto divulgado neste sábado (26), a Comissão Europeia, junto com os governos de França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos disseram concordar em banir bancos russos do sistema financeiro internacional Swift. Os signatários condenaram a ofensiva militar do presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia. O comunicado foi divulgado pela Casa Branca.

“Isso garantirá que esses bancos sejam desconectados do sistema financeiro internacional e tenham sua capacidade de operar globalmente prejudicada”, diz trecho do comunicado.

A presidente da Comissão Europeia, Usurla Van der Leyen, fez um pronunciamento em que justificou o entendimento. “Estamos decididos a impor custos massivos à Rússia”, disse.

“Eu proponho a vocês líderes que nós nos comprometamos que bancos russos sejam removidos do sistema SWIFT”, afirmou.

Leyen também disse que irá cortar a capacidade de Putin de financiar sua máquina de guerra, bloqueando as importações e exportações da Rússia. "Vamos impedir que o Putin use seu tesouro".

"O Putin embarcou num caminho de destruição da Ucrânia, mas está destruindo o futuro do seu próprio país", declarou ainda. "Ele está mandando foguetes contra inocentes".

Boris Johnson diz que apoia retirada da Rússia do Swift

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, neste sábado. Johnson disse que o heroísmo do presidente e do povo ucraniano na defesa de seu país é “inspirador”.

O britânico ainda afirmou que apoia a retirada da Rússia do sistema de pagamentos Swift e que o país precisa ser "isolado diplomática e financeiramente".

