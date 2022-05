Comissária de Direitos Humanos da ONU conversa com presidente chinês

Apoie o 247

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, participou de uma videochamada com a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, na quarta-feira, 24, enquanto ela visitava a região autônoma de Xinjiang.

Bachelet chegou à China na segunda-feira, 23, para uma missão de seis dias, à convite do governo chinês. Esta é a primeira visita de um alto comissário da ONU para os Direitos Humanos à China desde 2005.

"O PCCh tem assumido a missão de buscar a felicidade para o povo chinês e a revitalização da nação chinesa desde seu nascimento", afirmou Xi na videochamada, segundo a agência Xinhua. "Por mais de 100 anos, o PCCh tem se esforçado para servir aos interesses do povo", disse o líder chinês.

Por sua vez, Bachelet disse que sua prioridade é "engajar com o governo da China de maneira direita sobre questões de direitos humanos, domésticas, regionais, e globais”.

Governos ocidentais e a imprensa internacional renovaram as acusações de que Xinjiang seria palco de perseguição contra a população muçulmana da região. A BBC, com base em documentos da polícia de Xinjiang, fala em "política de atirar para matar", em reportagens publicadas justamente no período da visita de Bachelet à China. Simultaneamente, a chanceler britânica, Liz Truss, disse que o Reino Unido vai responsabilizar a China, ao anunciar um pacote de sanções contra oficiais chineses.

A China nega veementemente as acusações. O gigante asiático acusa o Ocidente, suas mídias e ONGs de promoverem acusações falsas com o único objetivo de prejudicar a imagem da China e desestabilizá-la. Nesta terça-feira, 24, o chanceler chinês, Wang Yi, pediu respeito mútuo em detrimento à politização dos direitos humanos e equidade e justiça em vez de duplo padrão.

