Comitê da Câmara dos EUA sobre invasão do Capitólio vota para intimação Trump

Comitê que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 votou para intimar Donald Trump, uma ação que poderia eventualmente resultar na prisão do ex-presidente se ele não cumprir

(Reuters) - O comitê da Câmara dos Deputados dos EUA que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 votou na quinta-feira para intimar Donald Trump, uma ação que poderia eventualmente resultar na prisão do ex-presidente se ele não cumprir.

Os sete membros do Comitê Democrata e dois republicanos da Câmara votaram 9-0 a favor da intimação de Trump para fornecer documentos e testemunhos sob juramento em conexão com o ataque de 6 de janeiro.

"Ele é a figura central da história do que aconteceu no dia 6 de janeiro. Portanto, queremos ouvir dele", disse o presidente democrata do comitê, o deputado Bennie Thompson.

A votação veio depois que o comitê passou mais de duas horas fazendo sua defesa - através de declarações de membros, documentos e testemunhos registrados - de que Trump planejava negar sua derrota eleitoral de 2020 com antecedência, não conseguiu deter os milhares de apoiadores que invadiram o Capitólio, e seguiu em frente com suas falsas alegações de que a eleição foi roubada mesmo quando conselheiros próximos lhe disseram que ele havia perdido.

A lei federal diz que o não cumprimento de uma intimação do Congresso para testemunho ou documentos é um delito, punível com um a 12 meses de prisão. Se o comitê seleto recomenda uma intimação que é ignorada, o plenário deve votar sobre se deve ou não fazer um encaminhamento ao Departamento de Justiça, que tem autoridade para decidir se deve ou não apresentar queixa.

A comissão seleta da Câmara tem investigado o ataque ao Capitólio, que deixou mais de 140 policiais feridos e levou a várias mortes, durante mais de um ano, entrevistando mais de 1.000 testemunhas.

