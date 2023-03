Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos EUA aprova projeto de lei para banir o TikTok

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 1 de março (Sputnik) - O Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira um projeto de lei que efetivamente baniria o popular aplicativo de vídeo de propriedade chinesa TikTok nos Estados Unidos.



O comitê votou 24-16 em linhas partidárias a favor da HR 1153, que se destina a "fornecer um esclarecimento sobre a não aplicabilidade da regulamentação e proibição relativa a dados pessoais sensíveis sob a Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional e para outros fins".



A medida seguirá agora para o plenário da Câmara de Representantes, onde seu destino permanece incerto.



O projeto de lei pede uma sanção presidencial a qualquer entidade que opere software sujeito à influência chinesa e uma diretiva do Departamento do Tesouro que proíba transações dos EUA com qualquer entidade que possa transferir dados pessoais confidenciais para uma entidade controlada ou influenciada pela China.



O TikTok, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, negou que seu aplicativo represente uma ameaça à segurança dos usuários dos EUA. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Canadá recentemente proibiram seus funcionários do governo de usar o TikTok em dispositivos eletrônicos oficiais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.