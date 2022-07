Comitê do Congresso dos EUA conclui que Trump deve ser considerado responsável por ataque ao Capitólio

Conclusões do Comitê do Congresso podem levar Trump a ser condenado pela Justiça edit

247 - Donald Trump abriu o caminho para "a anarquia e a corrupção" e deve prestar contas pelo ataque de 6 de janeiro de 2021, declarou nesta quinta-feira (21) Bennie Thompson, presidente do comitê de investigação do Congresso sobre a invasão do Capitólio.

O ex-presidente "tentou destruir nossas instituições democráticas", declarou Thompson durante uma audiência que concluiu uma série de apresentações públicas do trabalho do comitê.

Segundo Thompson, todos os responsáveis pelo ataque, inclusive na Casa Branca, terão que "responder por seus atos perante a Justiça". "Isso terá sérias consequências, caso contrário, temo que nossa democracia não se recupere."

Dois membros da comissão resumiram o dia de 6 de janeiro de 2021, vivido "minuto a minuto" por Donald Trump, a quem acusaram de ter "fracassado no seu dever" como comandante-em-chefe dos EUA, não tendo feito "nada" para impedir seus apoiadores de atacar o Capitólio.

Agora, a comissão pode emitir recomendações criminais ao Departamento de Justiça, deixando para o procurador-geral Merrick Garland decidir se Trump ou outros devem ser processados por tentar reverter os resultados das eleições de 2020, informa o UOL.



