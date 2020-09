Comitê Olímpico diz que Jogos de Tóquio acontecerão em 2021, com ou sem covid

"Ele vai acontecer com ou sem COVID-19. Os jogos vão começar em 23 de julho do ano que vem", afirmou John Coates, vice-presidente do COI edit

Sputnik – Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados de 2020 para o ano seguinte devido à pandemia do coronavírus, acontecerão em 2021 "com ou sem COVID-19", disse vice-presidente do COI, John Coates.

Em declarações para a agência AFP, o membro do Comitê Olímpico Internacional chamou a competição que acontecerá no Japão de os "Jogos que superaram a COVID-19, a luz no fim do túnel". A ideia inicial era batizar o evento de Tóquio de jogos da reconstrução, referência ao terremoto e ao tsunami que atingiram nordeste do Japão em 2011.

Além disso, ele garantiu que o evento começará na data marcada, 23 de julho de 2021.

"Ele vai acontecer com ou sem COVID-19. Os jogos vão começar em 23 de julho do ano que vem", afirmou Coates, que chefia a Comissão de Coordenação dos Jogos de Tóquio.

Maioria defende adiamento ou cancelamento

Segundo especialistas, sem uma vacina aplicada globalmente, a pandemia do novo coronavírus pode durar até mesmo anos, o que vem gerado preocupação sobre a realização de grandes eventos como competições internacionais e festas de Carnaval.

Autoridades japonesas já afirmaram que não adiariam os Jogos novamente, para data após 2021. As Olimpíadas foram canceladas apenas três vezes na história, em 1916, 1940 e 1944, devido às guerras mundiais.

Segundo pesquisa recente, apenas um em cada quatro japoneses apoiam a realização dos jogos no ano que vem, com a maioria da população defendendo novo adiamento ou o cancelamento do evento.

