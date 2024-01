Como Biden planeja enfrentar Trump em 2024

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está enfrentando o oponente que ele acredita ser ideal em 2024.

A vitória decisiva de Donald Trump nas primeiras duas disputas presidenciais republicanas em Iowa e New Hampshire praticamente confirma o que a campanha de reeleição de Biden prevê há meses.

continua após o anúncio

É uma disputa que eles dizem estar confiantes de que Biden vencerá, mesmo quando as pesquisas de opinião pública o mostram empatado com Trump, e os americanos estão irritados com os altos preços e questionam sua idade, seus planos econômicos e suas políticas na fronteira e no Oriente Médio.

Para derrotar Trump novamente, como fez em 2020, a equipe de Biden está focada em alertar que Trump representa uma séria ameaça à democracia dos EUA e que questões como o aborto e outras liberdades pessoais estão em jogo. Eles estão apostando que essa abordagem conquistará os independentes e despertará entusiasmo entre os democratas mornos.

continua após o anúncio

Biden, aos 81 anos, tomou a controversa decisão de concorrer a um segundo mandato em grande parte porque estava convencido de que enfrentaria Trump, de 77 anos, e porque acredita ser o democrata capaz de vencê-lo na eleição de novembro.

"Se Trump não estivesse concorrendo, não tenho certeza de que eu estaria concorrendo", disse Biden em um evento de arrecadação de fundos no mês passado. "Não podemos deixá-lo vencer."

continua após o anúncio

Julie Chavez Rodriguez, gerente de campanha de Biden, disse a repórteres na quarta-feira que "os resultados de New Hampshire confirmam que Donald Trump praticamente assegurou a indicação do GOP e o movimento MAGA, que nega as eleições e é contra a liberdade, completou sua tomada do Partido Republicano."

As pesquisas de saída mostram que a maioria dos eleitores republicanos não se importa com as acusações criminais contra Trump e muitos acreditam em afirmações falsas de que Biden não venceu a eleição de 2020 de forma justa.

continua após o anúncio

Isso convenceu muitos no campo de Biden de que não há motivo para tentar conquistar os eleitores de Trump em uma campanha acirrada.

Neste momento, a maioria dos americanos ou ama Trump ou o odeia, disseram assessores de campanha de Biden - e o mesmo vale para Biden. A eleição de 2024 se concentrará em quem pode encontrar seus eleitores e mobilizá-los.

continua após o anúncio

Trump acusou Biden e os democratas de "alarmismo" e neste mês chamou o histórico de Biden de "uma sequência ininterrupta de fraquezas, incompetência, corrupção e fracasso".

A campanha de Trump não respondeu a um pedido de comentário.

continua após o anúncio

Biden versus Trump seria o sétimo rematch presidencial nos EUA, mas o primeiro desde que o presidente republicano Dwight Eisenhower enfrentou o democrata Adlai Stevenson pela segunda vez consecutiva na eleição de 1956.

A ECONOMIA CONTRA A DEMOCRACIA

continua após o anúncio

Enfrentando críticas de alguns democratas de que a campanha estava desfocada, a equipe de Biden trouxe veteranos de eleições.

No início deste mês, Mitch Landrieu, coordenador de infraestrutura da Casa Branca e ex-prefeito de Nova Orleans, tornou-se co-presidente nacional da campanha. Dan Kanninen, um veterano das campanhas presidenciais democratas, assumiu a liderança dos esforços nos estados disputados, que são acirrados porque podem pender tanto para os republicanos quanto para os democratas.

Na terça-feira, a campanha trouxe Jen O'Malley Dillon, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, e Mike Donilon, conselheiro sênior, ambos veteranos que são considerados responsáveis por liderar com sucesso a campanha de Biden em 2020.

Biden e a vice-presidente Kamala Harris visitarão nos próximos meses estados-chave que provavelmente decidirão a eleição. A campanha agora possui equipes em cada um dos sete estados altamente disputados que consideram campos de batalha, incluindo Pensilvânia, Michigan e Wisconsin.

Biden se concentrará principalmente em questões econômicas e também fará discursos mais incisivos sobre a ameaça que acredita que Trump representa para a democracia.

Harris iniciou uma turnê nacional no estado disputado de Wisconsin na segunda-feira, focando-se nas medidas antiaborto dos republicanos. A campanha está concentrada nos americanos afetados pelo reverso da histórica decisão Roe versus Wade da Suprema Corte, que garantia o direito das mulheres aos serviços de aborto.

Harris, a primeira vice-presidente negra do país, também tem a tarefa de estimular o apoio dos jovens e dos eleitores negros, onde o apoio a Biden diminuiu.

MEDO DE TRUMP AUMENTA AS DOAÇÕES

A captação de recursos de Biden após os resultados de Iowa e New Hampshire de Trump começou imediatamente.

"Esta eleição sempre seria você e eu contra os republicanos extremos do MAGA", proclamou uma postagem de Biden nas redes sociais na noite dos resultados de Iowa. "Era verdade ontem e será verdade amanhã. Portanto, se você está conosco, contribua agora."

Aliados de Biden preveem que uma nova onda de fundos superará os US$ 97 milhões que a campanha e o Partido Democrata arrecadaram nos últimos três meses de 2023.

Trump arrecadou US$ 45 milhões no terceiro trimestre, os números mais recentes disponíveis, sem incluir a captação de recursos do Partido Republicano.

"A inevitabilidade de Trump é um manancial de recursos para Biden e conheço muitos republicanos que concordam com isso", disse John Morgan, um advogado da Flórida e principal arrecadador de fundos, que prevê que a campanha poderia arrecadar US$ 500 milhões em novos recursos.

"As pessoas têm medo de perder seu país, sua democracia, seus direitos, e há um alto nível de motivação em relação a isso", disse Morgan.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: