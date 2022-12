Como crescerá o Brics após adesão de novos membros

Apoie o 247

Sputnik - Em 2022, vários países mostraram interesse para se integrar ao bloco econômico BRICS composto atualmente por cinco Estados: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entre eles há importantes protagonistas regionais como Argentina, Irã e Argélia.

O infográfico da Sputnik apresenta alguns dados importantes que somariam o BRICS depois da adesão de novos países-membros.

Em 27 de junho, a República Islâmica do Irã pediu seu ingresso no bloco. Ela foi seguida pela Argentina que solicitou a adesão durante um fórum organizado pelo BRICS em 8 de setembro. Em 7 de novembro, Argélia juntou-se aos dois últimos e apresentou um pedido formal de ingressão no grupo.

Por outro lado, a Nigéria e a Arábia Saudita também manifestaram interesse em se tornar novos membros do BRICS. A ideia de incluir mais países ao bloco foi articulada pela China em maio passado.

