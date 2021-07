Como o PC da China conquista vitórias com seus "heróis do cotidiano"

A Rádio Internacional da China comenta sobre a ação de militantes destacados do PC da China agraciados com medalhas por ocasião dos 100 anos da fundação da organização política edit

Rádio Internacional da China - “Todos os ganhadores de medalhas vêm do povo e se enraízam no povo. Eles são heróis diários que contribuíram com a causa e cumpriram seus deveres”, declarou o secretário-geral do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, na cerimônia de concessão de medalhas realizada na terça-feira (29) em Pequim.

A Medalha de 1º de Julho, a maior honraria do PCCh, é conferida pela primeira vez neste ano, já que o Partido celebra seu centenário em 1º de julho. No total, 29 pessoas receberam a honraria. Elas vêm de diversos setores, personificando a convicção inabalável, espírito de luta, dedicação, integridade e devoção dos membros do Partido.

Através das histórias desses ganhadores de medalha, pode-se entender como são os membros do PCCh e por que o Partido alcança conquistas sucessivas.

Há cem anos, quando o PCCh foi fundado, o mundo exterior não tinha um conhecimento claro sobre ele. Sob a distorção maliciosa do governo do Kuomintang, a imagem dos membros do Partido foi até mesmo demonizada. Em 1936, o jornalista norte-americano, Edgar Snow, veio ao norte da província de Shaanxi para realizar algumas entrevistas e escreveu o livro "Red Star Over China", através do qual a verdadeira imagem dos comunistas chineses gradualmente se tornou conhecida no mundo ocidental.

Nos últimos cem anos, gerações de membros do PCCh superaram dificuldades e seguiram em frente, apoiando-se no povo em busca de seus interesses. Nesse processo, a valiosa qualidade de lutar pelo ideal do PCCh foi transmitida, mostrando sua aspiração original imutável.

Depois de receber a Medalha de 1º de Julho, Zhang Guimei, diretora de uma escola secundária que oferece educação gratuita para meninas de famílias carentes, disse: “O que fazemos é exatamente o que muitos membros do PCCh estão fazendo todos os dias.”

São esses heróis diários incontáveis que se reúnem na poderosa força para o PCCh obter vitórias uma após a outra e que se convergem numa força motriz para promover o desenvolvimento e o progresso do mundo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.