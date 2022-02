Comunistas russos apoiam Putin e propõem esforços para garantir a paz na Ucrânia e no Donbass

Opinião é de Guenadin Ziuganov, presidente do Partido Comunista da Federação Russa e deputado na Duma de Estado edit

247 - O presidente do Partido Comunista da Federação Russa e líder da bancada de deputados comunistas na Duma de Estado, fez um pronunciamento nesta quinta-feira, defendendo a paz e justificando as ações do presidente da República, Vladimir Putin.

Ziuganov destacou que Putin se dirigiu ao povo russo e à comunidade mundial e manifestou o compartilhamento pelos comunistas das preocupações do chefe de Estado. "Entendemos a decisão tomada pela alta liderança do nosso país. Destina-se principalmente a garantir a segurança e estabelecer a paz na sofrida terra ucraniana e, acima de tudo, no Donbass."

"Conheço bem a Ucrânia. Tenho parentes e amigos lá. Metade dos homens da nossa aldeia trabalhava no Donbass. Minha esposa é da Ucrânia. Todos os dias eu conversava com meus amigos e parentes e entendia a tragédia que se desenrolava na terra natal russa."

Como líder político, Ziuganov sempre foi atento às questões geopolíticas e dedica muitos dos seus discursos e artigos à política externa. Tem uma posição clara sobre o que aconteceu na Ucrânia ao longo da história. "Depois que os americanos fizeram de tudo para destruir nossa pátria soviética comum, a Ucrânia acabou em suas patas tenazes como um fusível que eles queriam incendiar a todo custo em solo russo nativo. Para qual propósito? Para brigar com nossos povos e tirar seu principal concorrente da arena geopolítica. Antigamente era a União Soviética, mas hoje é a Federação Russa. Somos o único país que, em caso de conflito militar baseado em ataques de mísseis, pode punir integralmente qualquer agressor".

"Acredito que agora tudo deve ser feito para garantir que a paz seja estabelecida na Ucrânia e no Donbass. Portanto, desejo aos nossos líderes militares, nossos oficiais e soldados que tudo seja feito com competência e profissionalismo. Eles mostraram na Crimeia que podem fazê-lo com dignidade excepcional", acrescenta.

"Quero lembrá-los de que havia trinta mil soldados ucranianos na Crimeia e aproximadamente o mesmo número de soldados russos. Nem uma única metralhadora, nem uma única arma disparada. Por quê? Porque todos entenderam: os cidadãos da Crimeia não querem ter um governo nazista, como foi o governo de Bandera, que queimava pessoas vivas, como fez em Odessa. O poder de Bandera reprimia quem não concordava com sua ideologia nazista. O povo e os cidadãos da Crimeia, apoiando ativamente os esforços da Federação Russa, tomaram uma importante decisão de retornar à sua terra natal", finaliza o líder comunista Guenadin Ziuganov.

