Conflito armado, livre comércio e expulsão de Israel dominam cúpula da União Africana em Adis Abeba

247 com agências - Os líderes africanos se reuniram no sábado para discutir uma série de desafios enfrentados pelo continente, enquanto o chefe da ONU, Antonio Guterres, os exortou a fazer mais para trazer a paz às regiões atingidas pelo conflito armado.



A maioria das sessões está sendo realizada a portas fechadas na sede da UA na capital etíope, Adis Abeba, com a presença de mais de 30 presidentes e primeiros-ministros.



Os olhos estarão no bloco para ver se ele pode alcançar o cessar-fogo no Sahel e no leste da RDC, onde a milícia M23 conquistou faixas de território e provocou uma disputa diplomática entre Kinshasa e o governo de Ruanda, acusado de apoiar os rebeldes.



Guterres pediu que a África tome "ações pela paz", acrescentando que o continente enfrenta "enormes testes... em praticamente todas as frentes".



"Estou profundamente preocupado com o recente aumento da violência de grupos armados no leste da República Democrática do Congo e o aumento de grupos terroristas no Sahel e em outros lugares", disse ele no encontro.



"Os mecanismos para a paz estão vacilando", alertou o secretário-geral da ONU. No entanto, ele exortou o bloco a "continuar a lutar pela paz".



Em uma mini-cúpula na sexta-feira, os líderes das sete nações da Comunidade da África Oriental pressionaram para que todos os grupos armados se retirassem das áreas ocupadas no leste da RDC até o final do próximo mês.



Guterres reuniu-se com vários líderes africanos na sexta-feira, incluindo o presidente ruandês, Paul Kagame, para discutir em particular a crise no Congo.



O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, anfitrião da cúpula, elogiou o bloco por seu papel na mediação de um acordo de paz entre seu governo e a Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF) em novembro, encerrando um brutal ano de dois anos no norte da Etiópia.

Militares suspensos

Mali, Burkina Faso e Guiné, governados por forças militares e que foram suspensos da UA, não podem participar da cúpula deste fim de semana.



No entanto, diplomatas das três nações do Sahel estão em Adis Abeba para pressionar pela readmissão.

Livre comércio e investimentos

Os líderes africanos têm como um de seus objetivos acelerar a implantação da Área de Livre Comércio Continental Africana (ACFTA).

Segundo os seus defensores, a ACFTA deverá promover o comércio no continente e atrair investidores. Segundo o Banco Mundial, até 2035, o acordo criaria 18 milhões de empregos adicionais e "poderia ajudar a tirar até 50 milhões de pessoas da pobreza extrema".

“Investir na prosperidade da África requer finanças e os países em desenvolvimento são repetidamente deixados no escuro, o sistema financeiro global nega rotineiramente a eles o alívio da dívida e o financiamento concessional enquanto cobra taxas de juros extorsivas”, disse Guterres, acrescentando que a ONU fez um novo apelo para radicalmente transformar a arquitetura de financiamento global.

Delegação israelense removida da cúpula africana

Uma diplomata israelense sênior e sua delegação foram expulsas da cúpula anual da União Africana na Etiópia. Imagens de vídeo mostraram os israelenses sendo escoltados por guardas de segurança.



Sharon Bar-li, vice-diretora da divisão da África do Ministério das Relações Exteriores de Israel, foi removida das instalações em Adis Abeba junto com sua equipe no sábado. O Ministério das Relações Exteriores de Israel condenou a expulsão, argumentando que Israel é um observador credenciado na reunião anual da União Africana, e Bar-li tinha sua papelada em ordem.



“Israel olha duramente para o incidente em que a vice-diretora para a África, embaixadora Sharon Bar-Li, foi removida do salão da União Africana, apesar de seu status de observadora credenciada com crachás de entrada”, disse o porta-voz Lior Hayat.



Hayat culpou “um pequeno número de países extremistas como a Argélia e a África do Sul” pela decisão de expulsar Bar-li, alegando que essas nações são “impulsionadas pelo ódio e controladas pelo Irã”.

תקרית דיפלומטית חמורה: חברי משלחת ישראל גורשו מאולם ועידת האיחוד האפריקני | צפו@BarakRavid pic.twitter.com/uNiffXhugf February 18, 2023

Um porta-voz do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, negou qualquer responsabilidade, enquanto um porta-voz da União Africana, Ebba Kalondo, disse à Reuters que o grupo esperava o embaixador de Israel na Etiópia e na União Africana, Aleli Admasu, em vez de Bar-li.



Independentemente disso, a África do Sul apoiou a decisão de expulsar o diplomata. “Não é sobre a África do Sul ou a Argélia, é uma questão de princípio”, disse o porta-voz de Ramaphosa à Reuters. “Até que a UA tome uma decisão sobre a concessão do status de observador a Israel, você não pode ter o país sentado e observando".

