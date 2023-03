Apoie o 247

ICL

Sputnik - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que o conflito na Ucrânia "deve terminar agora mesmo", repetindo sua tese de estar pronto para alcançar um acordo em apenas 24 horas.

"Isso é inacreditável, temos pessoas [no governo americano] que não sabem o que fazem. Se [o conflito] não for parado, eu mesmo vou tomar uma decisão em 24 horas, com Putin e Zelensky. Serão negociações simples, contudo, não vou revelar como serão, pois nesse caso não poderei realizar meu plano e ele não funcionará", afirmou Trump à emissora Fox News.

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.

O Exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da república de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol e Svyatogorsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhie junto do mar de Azov e uma parte da região de Carcóvia.

De 23 a 27 de setembro, a RPD, RPL e regiões de Kherson e Zaporozhie realizaram referendos sobre a adesão à Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor. Em 30 de setembro, durante uma cerimônia no Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e regiões de Kherson e Zaporozhie à Rússia. Após aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.