Confronto entre gangues deixa ao menos 12 mortos em prisão no Equador

Episódio ocorreu na sexta-feira (14) na prisão conhecida como La Penitenciaría, na cidade de Guayaquil, uma das mais perigosas do país

QUITO (Reuters) - Pelo menos 12 detentos foram mortos em uma prisão no Equador em meio a um novo confronto entre gangues, informou a agência prisional SNAI neste sábado, no mais recente episódio de violência carcerária no país sul-americano.

O confronto ocorreu na sexta-feira na prisão conhecida como La Penitenciaría, na cidade de Guayaquil, uma das mais perigosas do país.

O Equador tem sido assolado por motins em prisões desde 2021, resultando na morte de centenas de detentos, que o governo atribui a confrontos entre quadrilhas de narcotraficantes que lutam por território e controle.

"Através do uso de tecnologia, foi estabelecido que 12 pessoas morreram", disse o órgão SNAI a repórteres.

A entidade acrescentou que o Ministério Público e a polícia do Equador estão no presídio para a identificação dos corpos.

No ano passado, uma delegação da Organização das Nações Unidas (ONU) constatou que a violência nas prisões do Equador é causada por anos de negligência do Estado em relação ao sistema penitenciário.

O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, um ex-banqueiro conservador que enfrenta audiências de impeachment por acusações de corrupção as quais ele nega, tem lutado para lidar com a crescente violência no país, que é usado como ponto de trânsito para a cocaína que chega na Europa e nos Estados Unidos.

O confronto de sexta-feira segue o assassinato de três agentes penitenciárias do lado de fora da prisão em Guayaquil. Nesta semana, o SNAI informou que seis detentos foram encontrados enforcados em uma das alas de La Penitenciaría.

