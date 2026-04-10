Congressistas dos EUA culpam Trump por alta da inflação e guerra

247 - Senadores e deputados dos Estados Unidos intensificaram nesta semana as críticas ao ex-presidente Donald Trump, após a divulgação de novos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que apontam para uma aceleração da inflação e aumento da instabilidade econômica. As informações foram publicadas originalmente pela Al Jazeera.

De acordo com os dados mais recentes, a inflação atingiu 3,3% em março — o maior nível em dois anos — em meio a um cenário de tensão internacional, marcado pelo conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Parlamentares democratas atribuem a alta dos preços a decisões políticas e econômicas associadas a Trump, incluindo tarifas comerciais e a escalada militar no Oriente Médio.

A senadora Elizabeth Warren afirmou, em publicação na rede social X, que a população está arcando com os custos dessas decisões. “O povo americano está pagando o preço pela guerra de Trump com o Irã”, declarou, citando impactos diretos como o aumento dos combustíveis, das passagens aéreas e até a cobrança de novas taxas em pedidos da Amazon.

Na Câmara dos Representantes, o deputado Darren Soto, da Flórida, também responsabilizou Trump pela deterioração econômica. “A inflação disparou para 3,3% em março, a maior em 2 anos. As tarifas de Trump, a guerra com o Irã e a corrupção são as culpadas”, escreveu.

A congressista Andrea Salinas, do Oregon, reforçou o argumento de que o conflito e outras medidas adotadas pelo ex-presidente contribuíram para desestabilizar a economia. Segundo ela, a combinação de políticas “mal pensadas” está aumentando a pressão sobre as famílias americanas.

Já Frank Pallone, principal democrata na Comissão de Energia e Comércio da Câmara, destacou o impacto direto no custo de vida. Ele afirmou que os preços dos alimentos estão “altíssimos” porque “os republicanos estão dando sinal verde para Trump continuar esta guerra desastrosa”.

As críticas refletem um ambiente político cada vez mais polarizado em torno da política externa e econômica dos Estados Unidos, enquanto consumidores sentem os efeitos da inflação no dia a dia.