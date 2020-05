Congresso dos EUA aprova lei que prevê sanções contra a China

O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei com o objetivo de responsabilizar a China por supostas violações de direitos humanos contra os a etnia dos uigures e também outros grupos minoritários muçulmanos no país edit

Sputnik - A Câmara dos Representantes adotou nesta quarta-feira (27) a Lei de Política de Direitos Humanos de Uigures de 2020 com uma votação de 413 votos a favor e apenas um contra.

A matéria, que prevê sanções à China, agora depende da aprovação do presidente norte-americano, Donald Trump, para entrar em vigor. A lei foi aprovada no dia 14 de maio no Senado dos EUA de forma unânime.

O projeto condena supostas violações de direitos humanos de muçulmanos turcos da etnia uigur na região chinesa de Xinjiang e pede o fim da detenção arbitrária e assédio contra essas comunidades dentro e fora da China.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-premiê da China, Liu He, durante cerimônia de assinatura do acordo comercial entre os dois países na Casa Branca.

A China tem sido criticada por supostamente manter até um milhão de uigures étnicos e outros muçulmanos turcos em "campos de reeducação" sob o pretexto de combater o terrorismo e o extremismo religioso.

Pequim negou em várias ocasiões que existam "campos de reeducação" dentro de seu território e afirma que o país está cumprindo plenamente a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.

