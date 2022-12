Congresso dos EUA divulga dados fiscais de Trump, que não pagou imposto de renda em 2020

Apoie o 247

WASHINGTON, (Reuters) - Donald Trump não pagou imposto de renda durante o último ano completo de sua presidência ao relatar uma perda de seus crescentes interesses comerciais, de acordo com dados tributários divulgados por um painel do Congresso.

Os registros, divulgados na noite de terça-feira pelo Comitê de Formas e Meios da Câmara dos Representantes, liderado pelos democratas, após uma luta de anos, mostram que a renda de Trump e sua responsabilidade fiscal flutuaram dramaticamente durante seus quatro anos na Casa Branca.

Os recordes vão contra a imagem há muito cultivada do ex-presidente republicano como um empresário de sucesso enquanto ele prepara outra candidatura à Casa Branca.

Trump e sua esposa, Melania, pagaram algum tipo de imposto durante todos os quatro anos, mostraram os documentos, mas conseguiram minimizar seus impostos de renda em vários anos, já que a receita dos negócios de Trump foi mais do que compensada por deduções e perdas.

O comitê questionou a legitimidade de algumas dessas deduções, incluindo uma de US$ 916 milhões, e os membros disseram na terça-feira que as declarações fiscais não continham detalhes. Espera-se que o painel divulgue versões editadas de seus retornos completos nos próximos dias.

Trump se recusou a tornar públicas suas declarações fiscais durante suas duas candidaturas presidenciais e sua campanha para o cargo, embora todos os outros candidatos presidenciais dos principais partidos o tenham feito por décadas.

O comitê obteve os registros após uma luta de anos e votou na terça-feira para torná-los públicos.

Um porta-voz de Trump disse que a divulgação dos documentos foi motivada politicamente.

“Se essa injustiça pode acontecer ao presidente Trump, pode acontecer a todos os americanos sem justa causa”, disse o porta-voz da Organização Trump, Steven Cheung, na quarta-feira.

Os democratas no painel disseram que sua revisão descobriu que as autoridades fiscais não examinaram adequadamente as complexas declarações fiscais de Trump para garantir a precisão.

Embora o Internal Revenue Service dos EUA deva auditar as declarações de impostos dos presidentes todos os anos, não o fez até que os democratas pressionassem por uma ação em 2019.

O IRS designou apenas um agente para a auditoria na maioria das vezes, descobriu o painel, e não examinou algumas das deduções reivindicadas por Trump.

A Receita Federal não quis comentar.

Antes de assumir o cargo, Trump relatou pesadas perdas por muitos anos em seus negócios para compensar centenas de milhões de dólares em receita, de acordo com relatos da mídia e depoimentos em julgamentos sobre suas finanças.

Os documentos divulgados pelo comitê mostraram que esse padrão continuou durante seu tempo na Casa Branca.

Durante esse tempo, Trump e sua esposa eram responsáveis ​​por impostos sobre trabalho autônomo e emprego doméstico. Como resultado, eles pagaram um total de US$ 3 milhões em impostos nesses quatro anos.

Mas as deduções permitiram que eles minimizassem sua obrigação de imposto de renda em vários anos.

Em 2017, Trump e sua esposa relataram renda bruta ajustada de US$ 12,9 milhões negativos, levando a um imposto de renda líquido de US$ 750, mostraram os registros.

Eles relataram receita bruta ajustada de $ 24,3 milhões em 2018 e pagaram um imposto líquido de $ 1 milhão, enquanto em 2019 relataram $ 4,4 milhões de receita em 2019 e pagaram $ 134.000 em impostos.

Em 2020, eles relataram uma perda de $ 4,8 milhões e não pagaram imposto de renda líquido.

