Congresso norte-americano negocia, mas impasse sobre calote da dívida federal continua

Reuters - O Senado dos EUA parece perto de um acordo temporário para evitar um calote da dívida federal nas próximas duas semanas, depois que os democratas disseram na quarta-feira que poderiam aceitar uma proposta republicana para neutralizar o impasse partidário que ameaça a economia em geral.

Os democratas cancelaram uma votação no início da tarde depois que o principal republicano do Senado, Mitch McConnell, apresentou um plano que daria mais tempo para resolver a questão. McConnell propôs que seu partido permitiria uma extensão do teto da dívida federal até dezembro.

Sem uma ação do Congresso para aumentar o limite da dívida de US$ 28,4 trilhões, o Departamento do Tesouro prevê que ficará sem meios para cumprir todas as suas obrigações até 18 de outubro.

Vários democratas disseram que aceitariam essa oferta. "Pretendemos obter esta vitória temporária", disse o senador democrata Tammy Baldwin à CNN.

Mas sem uma declaração do líder democrata no Senado, Chuck Schumer, não estava claro se essa era a posição oficial do partido, e a Casa Branca não se comprometeu com a ideia.

A Casa Branca ainda não recebeu uma oferta formal, disse a porta-voz Jen Psaki.

Ainda assim, os democratas teriam de abordar a questão novamente em dezembro, justo quando o financiamento federal está para expirar. Isso pode complicar seus esforços para aprovar dois enormes projetos de lei que constituem grande parte da agenda doméstica de Biden.

Os republicanos disseram que os democratas podem usar as semanas intermediárias para aprovar uma maior extensão do teto da dívida por meio de um processo complexo chamado reconciliação, que os democratas consideram muito complicado e arriscado. McConnell disse que os republicanos fariam concessões para ajudar a acelerar o processo.

Faltam menos de duas semanas para que o Departamento do Tesouro fique sem meios para custear as despesas do governo. O Centro de Política Bipartidária (Bipartisan Policy Center) disse na quarta-feira que os pagamentos do seguro-desemprego, salários de milhões de funcionários federais e pagamentos de seguro médico poderiam ser adiados sem um aumento do teto da dívida.

Os republicanos esperam bloquear o projeto de lei que estava em votação na quarta-feira, que suspendia o limite da dívida até dezembro de 2022, após as eleições de meio de mandato que determinarão qual partido controlará o Congresso nos próximos dois anos.

Analistas dizem que um calote pode derrubar o sistema financeiro global e causar a perda de milhões de empregos.

Até mesmo uma chamada fechada provavelmente seria prejudicial. Em 2011, uma disputa de teto de dívida que o Congresso resolveu dois dias antes de o limite de empréstimo ser atingido causou a queda das ações e levou, pela primeira vez, a um rebaixamento de crédito da dívida dos EUA.

O Moody's Investors Service disse na terça-feira que espera que Washington acabe aumentando o limite da dívida, no entanto. E os índices de ações dos EUA subiram na quarta-feira, à medida que os investidores ficaram mais otimistas de que o Congresso poderia chegar a um acordo.

Uma indicação mais esclarecedora sobre alívio ao investidor ficou evidente no mercado do Tesouro dos EUA, que seria diretamente afetado por uma negligência dos EUA. As taxas dos títulos do Tesouro de 1 mês - os títulos com maior probabilidade de serem prejudicados por uma falha do governo em pagar os juros ou a principal parte da dívida imediatamente após o prazo - caíram drasticamente em uma indicação de que os investidores estavam novamente dispostos a comprá-los.

Os democratas consideraram outras opções para resolver o impasse.

Biden disse na terça-feira que os democratas podem enfraquecer uma regra de longa data, conhecida como obstrução, que exige 60 votos para fazer avançar a maior parte da legislação no Senado, de 100 cadeiras.

Mas essa ideia pareceu desvanecer-se na quarta-feira, quando um democrata-chave, o senador Joe Manchin, disse que não iria apoiá-la.

