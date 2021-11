Conheça Giannina Bolzonaro, prima italiana de Bolsonaro que não quis almoçar com ele

"Sou vacinada e sou a favor do direito das minorias. Sejam homossexuais ou índios da Amazônia, tanto faz: ninguém deve ser discriminado", diz a prima distante do governante brasileiro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Prima italiana de Jair Bolsonaro, Giannina Bolzonaro, 63, conta por que desistiu de almoçar com o governante brasileiro, que está na Itália: "tive medo pela minha segurança".

"Sou vacinada e sou a favor do direito das minorias. Sejam homossexuais ou índios da Amazônia, tanto faz: ninguém deve ser discriminado e a qualquer um é garantida a liberdade de fazer na própria vida o que acredite que seja melhor", se define Giannina. As declarações foram feitas ao jornal Corriere del Veneto.

Ainda que não tenha contato com Bolsonaro, Giannina fez uma avaliação do desempenho político do primo distante: "eu sei que as declarações do presidente Bolsonaro o expuseram a muitas críticas, basta olhar como ele foi ignorado por seus colegas durante o G20 em Roma … Li nos jornais que ele seria um negacionista um misógino, promotor de leis contra algumas minorias e contra a proteção da floresta amazônica. Coisas que, se forem verdadeiras, obviamente não aprovo”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE