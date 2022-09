Conheça o príncipe Charles, sucessor da rainha Elizabeth II

Apoie o 247

247 - Com a morte da rainha Elizabeth II, de 96 anos, nesta quinta-feira (8), o seu filho mais velho, o príncipe Charles Philip Arthur George, será o novo ocupante do trono britânico. O primogênito da monarca assume após o maior reinado da história do Reino Unido - a rainha Elizabeth II permaneceu no cargo por 70 anos.

Com 73 anos, Charles se torna o monarca mais velho a assumir o trono. Ele é o primeiro na linha de sucessão ao trono. Depois dele, está o seu primeiro filho, o príncipe William, e, na sequência, o filho mais velho de William, o príncipe George.

Segundo os ritos oficiais, ao assumir o trono o príncipe poderá escolher como será chamado. A primeira opção é seguir o caminho tradicional e assumir o título de rei Charles III. Ele também pode adotar um “novo” nome real. Charles Philip Arthur George pode optar por um dos nomes do meio, como, por exemplo, rei George VII ou rei Philip.

Charles foi casado com a princesa Diana Spencer, em 29 de julho de 1981 com quem teve dois filhos: o príncipe William, nascido em 1982, e o príncipe Harry, em 1984. O casamento de Charles ganhou os holofotes do mundo devido aos problemas conjugais, que resultaram na separação em agosto de 1996. Charles se recusava a dar fim ao caso que mantinha com a britânica Camilla Parker Bowles, considerada amante de longa data.

O príncipe Charles já vinha assumindo as funções da mãe, em meio ao avanço da idade dela. Em maio deste ano, por exemplo, foi a primeira vez na história do reinado de Elizabeth que o príncipe substituiu a monarca na abertura do Parlamento Britânico. Ela não compareceu ao Palácio de Westminster por problemas de mobilidade.

Em sua primeira mensagem como rei, Charles disse que a morte da mãe será sentida profundamente por "incontáveis pessoas pelo mundo".

"A morte de minha querida mãe, a rainha, é um momento de muita tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Nós estamos de luto profundo pela morte de uma soberana querida e uma mãe muito amada. Eu sei que sua morte será sentida profundamente pelo país, pela Commonwealth e por incontáveis pessoas pelo mundo", disse Charles.

