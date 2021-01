Conselheiro de Biden diz que relação com Bolsonaro vai ser difícil: 'todos os dias exaltando golpes e torturadores'

O conselheiro de Joe Biden, Arturo Valenzuela, afirmou que os Estados Unidos já tiveram problemas com Brasil, mas nada comparado ao que vai ocorrer quando novo presidente assumir e tiver que lidar com Jair Bolsonaro edit

247 - O conselheiro de Joe Biden, Arturo Valenzuela, afirmou em entrevista ao Valor Econômico, que os Estados Unidos já tiveram problemas com Brasil, mas nada comparado ao que vai ocorrer quando novo presidente assumir e tiver que lidar com Jair Bolsonaro.

“Já tivemos problemas com outros governos [brasileiros]. Mas, o que vimos até hoje não tem nenhuma comparação com o que acontece com o governo de Bolsonaro, no qual tem gente todos os dias exaltando golpes de Estado e torturadores”, afirmou.

Ele foi ex-assessor dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama e disse que o governo brasileiro terá de se adaptar às novas prioridades norte-americanas de Joe Biden.

