247 - O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak disse nesta quinta-feira (4) que o recente ataque de drones ao Kremlin foi encenado por Moscou.



Na quarta-feira, Moscou disse que a Ucrânia tentou atacar com dois drones a residência do presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin. No final do dia, Podolyak disse que Kiev não estava envolvido no ataque, acrescentando que "forças de resistência locais" podem estar por trás disso.



"O Kremlin, um drone, 2 organizadores nos degraus do Palácio do Senado, uma pausa de 12 horas antes da publicação, vídeo simultâneo de diferentes ângulos - encenação", disse Podolyak, no Twitter.



Kiev repetidamente ameaçou Moscou com possíveis ataques de drones. Em abril, o chefe da inteligência militar da Ucrânia, general Kyrylo Budanov, disse que os drones ucranianos poderiam atingir alvos em Moscou e além. O Washington Post, citando documentos vazados do Pentágono, informou que Budanov planejava realizar ataques de drones em Moscou e Novorossiysk em 24 de fevereiro deste ano, mas o governo dos EUA teria pedido a ele para adiar os ataques.

Mas, desta vez, segundo Moscou, os Estados Unidos também estão envolvidos.

No início do dia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que "as decisões sobre tais ações e ataques terroristas não são tomadas em Kiev, mas em Washington". Mais tarde, o coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby, disse que os Estados Unidos nada tinham a ver com um recente ataque de drones ao Kremlin.

"Dissemos exatamente o que queríamos dizer", disse Peskov, comentando a declaração de Kirby. (Com Sputnik).

