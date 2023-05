Conselho Constitucional da França rejeita referendo contra Reforma da Previdência

Apoie o 247

247 — O Conselho Constitucional da França rejeitou, nesta quarta-feira (3), o segundo pedido de referendo apresentado pela oposição sobre a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron.

O pedido propunha manter a idade de aposentadoria em 62 anos, mas a reforma de Macron aumenta a idade para 64 anos a partir de 2030 e exige 43 anos de contribuição a partir de 2027 para se ter direito ao benefício integral.

Como é sua função, o Conselho verificou a constitucionalidade da lei e validou suas principais medidas em 14 de abril, antes de sua promulgação por Macron.

A esquerda e os sindicatos continuam protestando contra a reforma, com greves e manifestações, e outra manifestação está prevista para 6 de junho, dois dias antes de uma proposta da bancada independente Liot ser examinada pela Assembleia Nacional.

O prefeito da Polícia de Paris proibiu as concentrações e o transporte de fogos de artifício nas imediações do Conselho devido a preocupações com atos violentos.

