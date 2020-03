Conselho de Segurança da ONU apoia acordo entre EUA e Talibã

O Conselho e Segurança da ONU apoiou o acordo estabelecido entre os EUA e o grupo Talibã, embora com o incômodo de alguns diplomatas por tratar-se de um pacto com dois anexos secretos relacionados ao antiterrorismo edit

247 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nesta terça-feira (10), por unanimidade, uma resolução dos Estados Unidos que apoia o acordo entre Washington e os talibãs afegãos, algo incomum entre um país estrangeiro e um grupo rebelde.

O acordo fechado em 29 de fevereiro prevê a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Em troca, os talibãs se comprometeram a proibir atos de terrorismo e a participar das negociações com o governo em Cabul.

Na resolução, o Conselho de Segurança exorta "o governo da República Islâmica do Afeganistão a avançar no processo de paz, inclusive participando das negociações através de uma equipe de negociação diversa e inclusiva, integrada por líderes afegãos da sociedade política e civil, incluindo mulheres".

A decisão do Conselho incomodou alguns diplomatas por tratar-se de um acordo com dois anexos secretos relacionados ao antiterrorismo, aos quais seus membros não tiveram acesso. Segundo vozes dissidentes, isto poderá estabelecer um precedente para outros países e colocar em risco a credibilidade do Conselho caso os talibãs não respeitem o acordo, informa a AFP.