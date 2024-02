Conservador Alexander Stubb vence o 2º turno presidencial na Finlândia

Apoie o 247

247 - Neste domingo (11), o ex-primeiro-ministro Alexander Stubb venceu as eleições presidenciais da Finlândia, de acordo com os resultados oficiais.

A votação aconteceu em meio a tensões com a Rússia por conta da adesão do país à Otan e a guerra na Ucrânia.

Com a apuração de 96% dos votos, os resultados oficiais deram o conservador Stubb 51,7% dos votos e a seu rival Pekka Haavisto, 48,3%.

“Alexander, parabéns ao 13º presidente da Finlândia”, disse Haavisto, membro do partido Verde, mas que concorreu como candidato independente, em declarações à emissora Yle, após a publicação dos resultados.

“O único em que posso pensar agora é a gratidão. É uma grande vitória para a democracia na Finlândia, estou muito orgulhoso de todos os finlandeses que votaram”, reagiu Stubb quando os primeiros resultados provisórios foram publicados.

