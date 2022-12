Conspiracionista Alex Jones pede falência após sentenças de US$ 1,5 bilhão de Sandy Hook

Apoie o 247

(Reuters) - O teórico da conspiração Alex Jones entrou com pedido de falência na sexta-feira, depois que ele e o pai de seu site Infowars foram obrigados a pagar cerca de US$ 1,5 bilhão por espalhar mentiras sobre o tiroteio em massa de Sandy Hook em 2012.

Jones entrou com um pedido de proteção do Capítulo 11 contra credores no tribunal de falências dos EUA em Houston, mostrou um processo judicial.

O documento disse que Jones tem entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões em ativos e entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões em passivos. A extensão da riqueza pessoal de Jones não é clara.

Jones afirmou durante anos que o assassinato de 20 alunos e seis funcionários da Sandy Hook Elementary School em Newtown, Connecticut, em 2012, foi encenado com atores como parte de uma conspiração do governo para apreender as armas dos americanos. Desde então, ele reconheceu que o tiroteio ocorreu, mas os queixosos disseram que Jones lucrou durante anos com suas mentiras sobre o massacre.

"Como qualquer outro movimento covarde que Alex Jones fez, esta falência não funcionará", disse Chris Mattei, advogado que representa as famílias de Sandy Hook. “O sistema judicial americano responsabilizará Alex Jones e nunca pararemos de trabalhar para fazer cumprir o veredicto do júri”.

Mattei disse que Jones se envolveu em ataques intencionais e flagrantes e que o sistema de falências não o protegeria.

Um advogado de Jones não retornou imediatamente um pedido de comentário.

Em outubro, um júri de Connecticut disse que Jones e a Free Speech Systems, empresa controladora da Infowars, deveriam pagar quase US$ 1 bilhão em danos a várias famílias de vítimas do tiroteio em Sandy Hook.

O tribunal de Connecticut posteriormente ordenou que Jones pagasse US$ 473 milhões adicionais em danos punitivos.

O julgamento foi marcado por semanas de testemunho angustiado das famílias, que contaram como as mentiras de Jones sobre Sandy Hook agravaram sua dor.

A Free Speech Systems entrou com pedido de falência em julho.

Em um caso separado no Texas, um júri decidiu em agosto que Jones deveria pagar aos pais de um menino de 6 anos morto no massacre de Sandy Hook US$ 45,2 milhões em danos punitivos, além de US$ 4,1 milhões em danos compensatórios.

Os advogados de Jones disseram que ele apelaria dos veredictos de Connecticut e Texas.

A falência pode ser usada para liquidar dívidas, mas não se elas resultarem de "dano intencional ou doloso" causado pelo devedor. As mentiras de Jones parecem atender a esse padrão, disse Susan Block-Lieb, professora de direito de falências na Escola de Direito da Universidade de Fordham.

"A difamação é claramente um delito intencional - é especialmente claro no caso de Alex Jones", disse Block-Lieb.

O pedido também traz riscos para Jones, que terá que divulgar todos os seus bens no tribunal, disse o advogado de falências Sidney Scheinberg.

"Agora que ele entrou com pedido de falência, seus ativos são um livro aberto", disse Scheinberg. "Se você esconder ativos em um processo de falência, isso é um crime federal."

Um economista no caso do Texas estimou que Jones vale pessoalmente entre US$ 135 milhões e US$ 270 milhões.

O pedido de falência lista os demandantes que ganharam os veredictos contra Jones como seus maiores credores quirografários.

Entre eles estão Robert Parker, pai de Emilie Parker, de seis anos, que recebeu US$ 120 milhões do júri de Connecticut, e o agente do FBI William Aldenberg, que estava entre os primeiros policiais no local do tiroteio de 2012.

A juíza de Connecticut, Barbara Bellis, bloqueou temporariamente Jones de mover quaisquer bens pessoais para fora do país a pedido dos demandantes, que alegaram que Jones estava tentando esconder bens para evitar o pagamento.

As famílias processaram Jones no tribunal estadual do Texas, buscando desfazer o que dizem ser milhões de dólares em transferências ilegítimas da empresa de Jones para entidades de fachada que ele controla. Eles alegam que essas transações foram destinadas a proteger os ativos de Jones de possíveis julgamentos.

