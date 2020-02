Construído em 10 dias, hospital recebe primeiros pacientes com coronavírus na China

Os primeiros pacientes com o novo coronavírus chegaram nesta segunda-feira (3) ao hospital construído em 10 dias em na cidade chinesa de Wuhan, onde começou a epidemia. Chamado Huoshenshan, o hospital possui 1.000 leitos. Cerca de 50 milhões de pessoas estão impedidas de deixar Wuhan, que é capital da província de Hubei, e municípios vizinhos edit

247 - Os primeiros pacientes com o novo coronavírus chegaram nesta segunda-feira (3) ao hospital construído em 10 dias em na cidade chinesa de Wuhan, onde começou a epidemia. Chamado Huoshenshan, o hospital possui 1.000 leitos. De acordo com a agência Xinhua, a estrutura de 25 mil metros quadrados começou a ser construída no dia 23 de janeiro. Cem tratores ocuparam o canteiro de obras e quatro mil trabalhadores se revezaram em três turnos de trabalho.

Cerca de 50 milhões de pessoas estão impedidas de deixar Wuhan, que é capital da província de Hubei, e municípios vizinhos. A doença matou 361 na China, que ainda tem 17.238 casos suspeitos. São mais 148 suspeitas em outros países. Uma pessoa morreu nas Filipinas.

Não foram divulgadas identidades ou o estado de saúde dos pacientes que chegaram ao hospital chinês. Um segundo centro médico, o Leishenshan, está em construção e deve ser inaugurado nos próximos dias. Terá capacidade para 1.500 leitos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência internacional por causa da epidemia.