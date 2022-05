Contagem não oficial indica vitória com grande vantagem do filho do ditador filipino Marcos

Apoie o 247

ICL

Reuters - Ferdinand Marcos Jr parecia a caminho de uma grande vitória nas eleições presidenciais das Filipinas na segunda-feira, depois que uma contagem não oficial de dois terços dos votos mostrou o filho do notório ditador falecido à frente de seu rival mais próximo.



A liderança maciça reforça as chances de um retorno outrora impensável ao governo da família Marcos, 36 anos após a derrubada de seu patriarca em uma revolução de "poder popular" e a retirada humilhante de sua família para o exílio.

Marcos Jr teve 21,7 milhões de votos, mais que o dobro dos 10,3 milhões de Leni Robredo, vice-presidente, com 66,1% do número de votos apurados, segundo contagem não oficial da Comissão Eleitoral (COMELEC).



O porta-voz de Marcos, Vic Rodriguez, disse que Bongbong, como Marcos é popularmente conhecido, ainda não estava pronto para falar sobre a vitória.



“Não acabou até que termine”, disse ele à CNN Filipinas.

"Bongbong Marcos nunca olhou além de 9 de maio e ainda é 9 de maio. Estamos sob instruções expressas dele para não perder o foco e olhar além de 9 de maio".



Apesar de sua queda em desgraça, a família Marcos voltou do exílio na década de 1990 e desde então tem sido uma força poderosa na política, mantendo sua influência com vasta riqueza e conexões de longo alcance.



Marcos foi governador, deputado e senador, e sua irmã, Imee, é atualmente senadora e a mãe Imelda, influente e viúva do falecido ditador, cumpriu quatro mandatos na Câmara dos Deputados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marcos, 64, não apresentou nenhuma plataforma política real, mas espera-se que sua presidência dê continuidade ao líder Rodrigo Duterte, cuja abordagem implacável e forte provou ser popular e o ajudou a consolidar o poder rapidamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os resultados até agora demonstram o enorme sucesso da enorme operação de mídia social de Marcos, que os críticos dizem ter procurado desacreditar os relatos históricos de compadrio, pilhagem e brutalidade durante as duas décadas de governo de Marcos, cerca de metade do qual estava sob lei marcial.



A família Marcos nega ter desviado bilhões de dólares da riqueza do Estado durante seu tempo no comando do que seus oponentes dizem ser uma das cleptocracias mais famosas da Ásia. Muitos dos apoiadores de Marcos, nascidos após o levante de 1986, estão convencidos de que essas narrativas do passado foram inventadas por seus oponentes.



Na noite de segunda-feira, enquanto os votos não oficiais eram contados, um pequeno grupo de apoiadores se reuniu do lado de fora da sede da campanha de Marcos, cantando "Marcos, Marcos, Marcos" em êxtase.



A contagem antecipada indica que Marcos vai vingar sua derrota para Robredo na eleição para vice-presidente de 2016, apertada por apenas 200.000 votos que ele tentou derrubar sem sucesso.



Os dois têm uma rivalidade acirrada e encarnam um abismo político que existe há mais de quatro décadas, com Robredo aliado ao movimento que derrubou o velho Marcos.



Cerca de 65 milhões de filipinos foram elegíveis para votar na segunda-feira para decidir sobre o sucessor de Duterte após seis anos no poder, além de milhares de outros cargos, de legisladores e governadores a prefeitos e vereadores.



A COMELEC declarou que a eleição foi "relativamente pacífica" e documentou 15 incidentes de segurança, incluindo o que a polícia disse ter sido a morte de três membros de uma força de paz perto de uma assembleia de voto no sul.



O comissário eleitoral George Erwin Garcia disse estar "sobrecarregado" com o número de eleitores que se aglomeram nos centros de votação, apesar da ameaça de pandemia.



Esse aumento causou longas filas, agravadas em algumas áreas por avarias em 533 das 106.000 máquinas de contagem em uso, despertando preocupações dos candidatos que a COMELEC procurou aplacar.



"Fiquem tranquilos, aqueles que estão sendo relatados pela mídia são casos isolados e não afetarão a integridade de nossas eleições", disse o comissário Marlon Casquejo em entrevista coletiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE