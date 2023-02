Contas de Trump no Facebook e Instagram são restabelecidas após suspensão de 2 anos

Apoie o 247

247 - As contas do ex-presidente Donald Trump no Instagram e no Facebook foram restabelecidas após uma suspensão de dois anos em conexão com os eventos no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, informou a CNN.



A reportagem disse que Trump agora pode postar em suas contas do Facebook e Instagram, no entanto, ele ainda não postou nada.



A Meta, empresa controladora das duas plataformas, disse que decidiu suspender a proibição depois de determinar que o risco à segurança pública da atividade online de Trump diminuiu o suficiente, disse a reportagem.



No entanto, Trump enfrentará penalidades mais severas por reincidência, de acordo com um comunicado da empresa.



Especificamente, Trump pode novamente ser removido do Facebook por um período entre um mês e dois anos, dependendo da gravidade da violação, acrescentou o comunicado. (Com Sputnik).

