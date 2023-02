'Continuamos ao lado de Lula e do movimento sindical brasileiro', diz a maior federação de sindicatos nos EUA

Apoie o 247

247 - A Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, a AFL-CIO, demonstrou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao "movimento sindical brasileiro em sua luta pela defesa da democracia e pela construção de um mundo melhor para os trabalhadores e trabalhadoras". É a maior federação de sindicatos dos EUA, formada por 56 entidades, as quais representam mais de 12 milhões de trabalhadores ativos e aposentados.

"Lula passou sua vida inteira lutando pela classe trabalhadora. Ele sabe que o futuro do Brasil e dos Estados Unidos depende do fim da desigualdade sistêmica, do fortalecimento do poder dos trabalhadores e trabalhadoras e da luta contra a injustiça racial e econômica", disse a federação.

O presidente Lula viajou para os EUA nessa quinta-feira (9) para encontros com o chefe da Casa Branca, Joe Biden, com políticos do Partido Democrata e com lideranças do movimento sindical.

Entre os temas das reuniões, estão Direitos Humanos, trabalhistas, transição energética, industrialização e defesa da democracia, com respeito ao voto popular. Lula e Biden vinham nos últimos meses criticando manifestantes bolsonaristas que resolveram questionar o resultado das urnas no Brasil. Em 2021, apoiadores do então presidente Donald Trump (Republicano) invadiram o Congresso para estimular seus apoiadores a não reconhecerem a vitória de Biden.

