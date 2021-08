Contra mudança climática, Greta Thunberg pede "pressão pública em massa"

"Quando estes eventos climáticos extremos estão acontecendo, muitas pessoas dizem: o que será preciso para as pessoas no poder começarem a agir? O que estão esperando?", questionou a ativista Greta Thunberg edit

Reuters - Com um pedido por pressão "em massa" para o combate à mudança climática na esteira de um relatório desalentador divulgado nesta segunda-feira por uma comissão científica da ONU, a ativista Greta Thunberg disse que agora planeja comparecer à conferência global do clima em Glasgow, na Escócia.

A importante conferência da ONU colocará à prova a ambição dos países para limitar o aquecimento global, que um relatório científico histórico desta segunda-feira alertou estar perigosamente perto de crescer acima dos limites com os quais os países concordaram.

"Espero que isto possa ser um despertar, em todos os sentidos possíveis", disse Thunberg sobre o relatório em uma entrevista à Reuters.

"Quando estes eventos climáticos extremos estão acontecendo, muitas pessoas dizem: 'o que será preciso para as pessoas no poder começarem a agir? O que estão esperando?'. E será preciso muitas coisas, mas especialmente será preciso uma pressão em massa do público e uma pressão em massa da mídia", disse.

O relatório da ONU chega só três meses antes da conferência de Glasgow, agendada para novembro.

Thunberg, que estimula os jovens a protestarem por ações climáticas em todo o mundo, havia dito inicialmente que não iria ao evento por receio de que a distribuição desigual de vacinas contra Covid-19 em todo o planeta impediria alguns países de participar de forma segura.

Mas a oferta do Reino Unido, que em junho propôs vacinar os delegados, amenizou parte desta preocupação, disse a ativista sueca de 18 anos.

