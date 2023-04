Contra Reforma da Previdência, manifestantes invadem escritório da BlackRock em Paris (vídeo)

Apoie o 247

247 — Nesta quinta-feira (6), manifestantes invadiram o prédio onde está localizado o escritório da BlackRock em Paris, protestando contra as reformas previdenciárias propostas pelo governo de Emmanuel Macron. A BlackRock é uma das maiores gestoras de fundos do mundo.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram os manifestantes entrando no bloco de escritórios Le Centural, próximo à Ópera Garnier, com sinalizadores vermelhos e bombas de fumaça. Cerca de 100 pessoas, incluindo representantes de vários sindicatos, ficaram no andar térreo do prédio por cerca de 10 minutos, entoando slogans anti-reforma. O escritório da BlackRock está localizado no terceiro andar.

🇫🇷 AGORA: Manifestantes contrários à Reforma da Previdência ocupam a sede da BlackRock, maior gestora de capital financeiro do mundo.



Em 2022, a empresa geria mais de US$ 10 trilhões em ativos.pic.twitter.com/Vsc96kg4LJ — Eixo Político (@eixopolitico) April 6, 2023

A BlackRock se recusou a comentar.

O governo francês propôs aumentar a idade de aposentadoria para a maioria dos trabalhadores de 62 para 64, o que gerou protestos em todo o país por 11 dias consecutivos.

No mês passado, o governo utilizou poderes um artigo da Constituição para aprovar a lei sem aprovação no parlamento.

