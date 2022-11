Controle do Congresso dos EUA segue indefinido

Tanto os democratas quanto os republicanos podem conquistar a maioria no Senado. Na Câmara também há cadeiras em disputa, com favoritismo para os republicanos edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - Todos os olhos do mundo político estão voltados neste início de sexta-feira (11) para o Arizona e Nevada, onde centenas de milhares de votos não contados eram a chave para o controle do Senado dos Estados Unidos três dias depois de os norte-americanos votarem nas eleições de meio de mandato.

Tanto os democratas quanto os republicanos podem conquistar a maioria no Senado. Uma divisão, no entanto, transformaria o segundo turno da eleição do Senado em 6 de dezembro na Geórgia em uma batalha decisiva.

Os republicanos estão lentamente se aproximando de tirar o controle da Câmara dos Deputados dos democratas de Biden, o que efetivamente lhes daria poder de veto sobre sua agenda legislativa e permitiria que eles iniciassem uma série de investigações sobre seu governo.

Os republicanos garantiram pelo menos 211 dos 218 assentos na Câmara de que precisam para obter a maioria, projetou a Edison Research na quinta-feira, enquanto os democratas venceram 197. Isso deixou 27 disputas ainda a serem determinadas, incluindo várias disputas acirradas.

O resultado das corridas ao Senado do Arizona e Nevada, onde os democratas tentaram afastar os adversários republicanos, pode ainda não ser conhecido por dias. Autoridades em ambos os estados disseram que pode demorar até a próxima semana para terminar a contagem de cédulas por correio não contadas.

Os resultados da eleição de terça-feira ficaram muito aquém da ampla "onda vermelha" que os republicanos esperavam, apesar dos índices de aprovação anêmicos de Biden e da profunda frustração dos eleitores com a inflação quase sem precedentes.

Alguns dos mais destacados candidatos apoiados por Trump perderam disputas importantes, prejudicando seu status de mandatário republicano e levando vários republicanos a culpá-lo pelo desempenho decepcionante do partido.

O resultado pode aumentar as chances de o governador da Flórida, Ron DeSantis, que derrotou seu adversário democrata na terça-feira, optar por desafiar Trump para a indicação presidencial de 2024. Embora Trump não tenha lançado oficialmente uma terceira campanha na Casa Branca, o ex-presidente sugeriu fortemente que o fará e está planejando um "anúncio especial" na próxima terça-feira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.